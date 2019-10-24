李欣恬／台北報導

畢生作育英才無數、鋼琴教育家吳漪曼今（24）日上午因病與世長辭，享壽88歲，家屬已證實此事，相關後續治喪事宜將再研議。吳漪曼的學生潘慶仙表示，目前可確定的是，會在台北天主教聖家堂舉辦告別式，「老師重回她最愛的天主懷抱了！」

潘慶仙表示，吳漪曼從9月1日因病開始住院，治療過程辛苦，但她仍有說有笑，一直到這周二，心臟病發，於今日上午與世長辭。潘慶仙表示，吳漪曼愛學生、愛台灣，「一輩子無私奉獻，再也沒見過這樣偉大的人。」

吳漪曼一生專注於音樂教育，包括NSO現任音樂總監呂紹嘉、鋼琴家葉綠娜等人，皆出自她的門下，但她處事低調、謙卑，從不談論自己的功績，無私付出，備受藝文界敬重。

吳漪曼1931年出生於江蘇，父親是指揮家、作曲家吳伯超，自小在父親的影響下學習音樂，吳漪曼與父親的感情也特別好。1948年吳漪曼隨母親來台，但父親在隔年搭乘太平輪來台途中遇難身亡。同年吳漪曼以同等學力到師範大學音樂系就讀，師承張彩相。隨後陸續到美國天主教玫瑰崗大學、再轉往慈母大學就讀，畢業後赴西班牙馬德里，師承古畢列，1956年，通過比利時布魯塞爾皇家音樂院考試。

返台後，吳漪曼到母校師大音樂系任教，貢獻所長，與夫婿、音樂家蕭茲二人，為台灣培養音樂人才，吳漪曼生前曾引用蕭滋作品《這裡有我最多的愛》，表達對這塊土地的愛，「台灣有我最多的愛。」

在蕭茲過世後，吳漪曼也在1987年成立「財團法人蕭滋教授音樂文化基金會」，透過義賣樂譜、錄音帶等，捐贈兩百萬元給基金會，作為音樂學術活動、推廣音樂之用。

(中時 )