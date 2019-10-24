民進黨不分區立委提名委員會今天召開第一次會議。會中就加速提名作業達成共識，名單預計11月6日送中執會決議通過。民進黨主席卓榮泰期許被提名的民進黨不分區立委，一定要具備國會戰力、能貫徹民進黨基本主張，並能夠以國家整體利益為優先考量。

此次民進黨不分區立委提名委員會提名委員，包括卓榮泰、林右昌、林錫耀、陳菊、陳博志、陳傳岳、鄭麗君，以及蘇貞昌，今天全員出席。

民進黨中央表示，針對提名原則，與會成員今天達成以下共識：

第一，不分區立委的提名人選，整體要有助於贏得「國會過半」的最高目標，讓蔡英文總統連任後，在立法院多數支持下，深化改革，讓台灣真正脫胎換骨。

第二，不分區的提名應廣納社會各界意見。故提名委員會今天決議，除黨內舉薦外，即日起，擴大接受社會各界，舉薦優秀不分區立委的提名人選，供委員會審議。收件截止日期為10月30日。

第三，不分區立委的提名要有亮點，以強化社會支持與認同。

(工商 )