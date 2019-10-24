安全帽會壓壞髮型？台南市無黨籍市議員杜素吟21日在議會質詢警察局長周幼偉時，公開要求警方遇上騎機車沒帶安全帽的，「勸導就好，不要開單，不然有的人將頭髮弄的漂漂亮亮，離家裡住的又近，安全帽戴了整個髮型都壓壞」，引來網友灌爆她臉書「妳知道妳在說什麼嗎？」、「 原來髮型大於安全？」、「這種話也好意思在議會上說出來」。

杜素吟今天出面澄清，她並沒有要干涉警方執法，而是因為有民眾反映這樣的心聲，她於是當面跟警察局長討論，從頭到尾沒有說出「沒戴安全帽不可以開罰單」這一句話，希望各界不要誤會，她認為當天發言遭斷章取義，無奈喊冤，澄清當時只是在跟局長討論用，重申自己並沒有說不能開單，「我沒有權力干涉，一切尊重警方執法。」

台南市警局長周幼偉當時面對杜素吟的質疑，回應一切以民眾安全為重要，基於法規、人身安全不同意要求。

杜素吟還原21日在議會保安部門業務報告及質詢過程中，她提到，鄉下起初要推廣戴安全帽時，大家都不習慣，尤其，有些人一顆頭吹得美美，從美容院回來時又離家蠻近的，安全帽戴下去又塌了，讓不少人包括民代在內覺得困擾，這些年來，她也一直在幫警方做宣導。

不少網友看見杜素吟這個質詢後，相繼湧入她的臉書，「安全帽壓壞髮型………請別秀下限丟台南人的臉」、「安全帽是為了安全而戴的，到底是命重要還是髮型重要！知不知道自己在講什麼啊。」

不過，也有不少鄉親替杜素吟緩頰，認為她問政與服務都認真，一定是有很多鄉下長輩請託她太多類似案件，認為她出發點是好意，只是不應該透過議會殿堂公開說出來。

在南關線6連霸的無黨籍市議員杜素吟，長期在地扎根，去年選舉拿下超過1萬8000票，是該議員選區第一高票，實力雄厚。未料，這一番質詢，惹來兩極化反應。

(中時 )