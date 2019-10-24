劉男出車禍頭部撕裂傷卻拒絕送醫，行為異常引起警消關注。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉劉姓清寒男子，9月29日晚間8點半發生車禍，頭部受嚴重撞擊，導致撕裂傷鮮血直流，但疑似擔心付不出醫療費，頻頻拒絕送醫，警方見其傷勢嚴重，好言相勸他仍不願配合，最後強制轉院治療，送醫途中劉男一度昏迷，緊急開腦後撿回一命，10月9日他順利出院，感謝警方熱心協助。

大湖警分局大湖派出所所長侯祥洲、警員賴建宏及實習巡官林鴻喜，9月29日晚間8點30分執行巡邏勤務時，於大湖鄉忠孝路與民權路口，發現因車禍頭部嚴重撞擊撕裂傷的劉男，但劉男頻頻拒絕送醫，行為過於異常，警方及救護人員特別關注後，費盡心力勸他就醫，

劉男雖坐上救護車送往大湖大順醫院，但到院後仍不願配合治療，由於他的傷勢過於嚴重，警消決定強制將他送往苗栗大千醫院，送醫途中，劉男在救護車上昏迷情況危急，到逹醫院即緊急開腦搶救，醫護人員指出，劉男的硬腦膜大量出血，凌晨2點30分緊急開刀將血塊清除，才能順利救回一命。

警方事後調查，劉男家境清寒，獨居且無力處理醫療費用，警方便連絡縣府及醫院社工協助，社工協助申請重大傷病卡等，解決醫院所有醫療支出，10月9日劉男出院時，特別向協助他的警消及社工再三言謝，感謝他們的救命之恩。

(中時 )