二信高中圖書館舉辦「激發自主學習動能」校園優良圖書展，湧進喜愛閱讀的學生選書購書以最優惠折扣帶回珍藏。（二信高中提供／吳康瑋基隆傳真）

二信高中圖書館舉辦「激發自主學習動能」校園優良圖書展，湧進喜愛閱讀的學生選書購書以最優惠折扣帶回珍藏。（二信高中提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市二信高中圖書館為激發學生的自主學習力，特地推廣「書香悅讀」，利用校內文創大樓的閱覽室來舉辦為期一周的優良圖書展，除了上課安排班級參觀閱讀，下課時間學生都湧進現場選書看書，還可以優惠價格買書，不用去書店學生們就可享受書香。

二信高中表示，書展內容多元跨域，也融合自然科普、運動休閒、心理勵志、生涯教育、生命教育、家庭教育、性平教育及閱讀素養、資訊素養等領域，展出的書籍達上萬冊、學生可利用這段時間到二信高中圖書館「暢遊書籍」，不用到各大書店，有如「書展市集」，每節下課都擠滿學生主動前往閱讀選書。

二信高中說，平日透過開放的學習空間鼓勵學生自主閱讀，設有「科圖書室」及「自主學習教室」，提供學生利用課餘時間自主學習，從這次圖書展，看到學生自發性的利用下課踴躍前往選書購書的熱烈場面，可感受到學生的自主學習動能正在加速成長中。

二信高中圖書館位於學校文創大樓名為悅讀，更設有「開放閱讀區」、「自主學習區」、「數位學習區」及「輕鬆小站」，平日師生可輕鬆自在閱讀，也可以利用課餘時間進行自主學習或是討論課業，更是在校內眾多學生喜愛的多元開放跨域學習中心。

(中時 )