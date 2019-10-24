國民黨立委參選人李永萍24日在瑞芳區明燈路的服務處邀請文創教主程湘如，前來瑞芳為在地里鄰長講解及設計擁有獨到特色的在地伴手禮。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

國民黨立委參選人李永萍24日在瑞芳區明燈路的服務處邀請文創教主程湘如，前來瑞芳為在地里鄰長講解及設計擁有獨到特色的在地伴手禮。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

國民黨立委參選人李永萍24日在瑞芳區明燈路的服務處邀請文創教主程湘如，前來瑞芳為在地里鄰長講解及設計擁有獨到特色的在地伴手禮。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

國民黨立委參選人李永萍24日在瑞芳區明燈路的服務處邀請文創教主程湘如，前來瑞芳為在地里鄰長講解及設計擁有獨到特色的在地伴手禮。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

深掘翻耕在地文化土壤，培植一鄉一品的特色產物，國民黨立委參選人李永萍24日在瑞芳區明燈路的服務處邀請文創教主程湘如，前來瑞芳為在地里鄰長講解及設計擁有獨到特色的在地伴手禮。

李永萍指出，在地有許多大家原本熟知的土特產，只要經過巧手再打造包裝，就可以華麗轉身成為擁有人文溫度的精準設計特產，她更強調，這次邀請到中華平面設計協會創辦人，同時也是「客家桐花季」設計統籌的幕後推手程湘如老師，就是為了讓在地的里鄰長，可以近距離的吸收那百變的創意能量，並攜手文化及特產，打造出一條全新的文化寶藏練，更讓鄉鎮翻轉、神氣活現。

現場出席踴躍，有在地居民有老、中、青三代，並且都非常投入於講座，於課後也向老師提出很多在地翻轉的問題，李永萍期盼藉由「地方創生」、「社區再造」等方式，可以點亮瑞芳，引領更多觀光客來認識在地，為在地投入新的一層商機。

(中時 )