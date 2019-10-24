議員為民喉舌沒錯，但質詢內容太無知，就等著被批判了！台南無黨籍議員杜素吟日前在議會質訊時，竟語不驚人死不休，稱戴安全帽會壓壞髮型，請警方通融以勸導取代罰款。她話一出引起外界譁然，氣炸的網友更灌爆她臉書，嗆她「不要丟台南人的臉」，更有人狠酸她是「美髮議員」。
杜素吟21日在台南議會保安部門業務報告及質詢時，反映民眾的心聲。她舉實例，有些婆媽做好頭髮就要戴上安全帽，這樣會壓壞髮型，另外，鄉下人不習慣戴安全帽，有些只是騎到住家附近，希望警方能以勸導取代罰款。
在議會殿堂上提出如此主張，網友們覺得不可思議，怎會選出這樣的民代？她平時留言寥寥的臉書，頓時湧入大批網友灌爆，各種難聽的負評紛紛出籠。
「有夠沒法治觀念，丟台南人的臉！」、「不想被罰五百塊，你可以搭計程車啊」、「因為這樣沒有基本常識的發言⋯你紅了」、「這到底是誰選出來的」、「 什麼鬼邏輯，違法就是違法，廢話那麼多」、「吃飯會拉屎不要吃嗎？」、「 很棒，第一次聽過髮型比命重要」、「下次選不上了吧」、「路上不戴安全帽，出事妳有幾條命可以擔？」
(中時電子報)
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