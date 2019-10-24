身為今年台北富邦勇士最後1個簽約的球星，「大房東」曾文鼎24日出席富邦開季記者會，不改搞笑個性表示，「我怎麼會算是晚簽約的？有那麼多人要排隊跟富邦簽約，也該排到我了，我跟富邦聊著聊著感覺不錯，就順利簽約了！」

這是曾文鼎睽違台灣籃壇8年，重新回到台灣籃球舞台拚戰，儘管早就傳出他將加盟富邦，卻遲遲拖到上周六才由富邦球團官方宣布，提到自己加盟富邦目標，「大目標當然是幫助球隊贏球，個人目標則是希望跟隊友默契趕緊建立。」

「這是我第1次在長期盃賽跟林志傑、許晉哲總教練合作打球，感覺格外不同，」曾文鼎表示，「不過我的狀態大約恢復到7成左右，重點是身體沒有什麼大傷，接下來就是努力加強體能，且跟隊友、教練之間的默契可以越來越好。」

聽到許晉哲打算派出雙洋將先發上陣時，也用曾文鼎先發面對對手洋將，阿鼎信心滿滿表示，「我又不是沒有對過洋將，完全沒有什麼好怕的，就看教練團要怎麼用我，我都會做好準備。」曾文鼎過去8年都在大陸CBA聯賽效力。

對於陣中3名洋將看法，曾文鼎說：「布拉的身材優勢就擺在那裡，讓我們在禁區高度的優勢很明顯，賈西亞則是可打3或4號位置，機動性與靈活度沒話講，至於梅約的話，就沒甚麼好講了，他的能力與天賦都在，根本不用擔心。」

可是提到新球季將跟擁有「少俠」田壘、「阿米哥」楊敬敏的寶島夢想家對決，曾文鼎馬上又恢復愛開玩笑的個性，「我想碰上夢想家比較方便，反正搭個車就到了！」富邦遭遇夢想家的ABL台灣內戰，將於12月7日在彰化登場。

(中時電子報)