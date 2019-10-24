政府處理陳同佳案態度髮夾彎引發爭議，民進黨主席卓榮泰今天表示，如果一開始就是以目前的處理方式來處理，中間的討論就會少一點。不要把事情想得這麼複雜，純粹就法律的案件來看，怎麼樣才能讓我們的司法管轄權達到，我們的國家的主權不會受到傷害。

卓榮泰今天接受聯合影音專訪，主持人詢問回過頭來看，陳同佳案有沒有可能處理的更好一點？他認為，以目前的處理方式，如果一開始就是這樣方式處理，中間的討論就會少一點。但一開始我們不曉得香港到底是持什麼樣的心情，到底香港人在外地殺害香港人，在香港是否擁有管轄權，我們也要確定。

他從來不認為「逃犯條例」是香港自己想出來的，一定是背後有個更大的力量，他們突然間說，要把嫌犯放出來，也是很突然的行為，「我也不相信是特首一個人想到的，一定是背後更多人想到這個方式，因此有立委說這是林鄭脫逃的高招」。

不過他說，現在反過來想說，不要把事情想得這麼複雜，我們純粹就法律的案件來看，怎麼樣才能讓我們的司法管轄權達到，但是我們的國家的主權不會受到傷害，就是有雙邊協議，人在我們認知下，進入我們管轄權範圍後，我們帶人回來。

卓榮泰表示，即使現在沒有一個協議，也看這種行為模式能不能建立起來，在香港或其它地區也有對我們傷害更大的經濟犯、刑事犯，為什麼不能回來？這是選擇性辦案。如果這些人都能夠回來，那就是一個模式，即使沒有協議，這個模式變成一個共識的話，我們就可以一個個帶回來，接受我們的法律制裁，否則只是單一的行為，那就是侵害我們主權的司法管轄權。

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