24日「反對去中國化歷史教科書」記者會，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財指出，他在龍騰版高一歷史課本的初版96頁，居然看到談推動國會全面改選時，引述資料暗喻第一代國大代表「老賊無恥，鼠輩橫行」，提問則是：「你認為歌詞裡的老賊，指的是誰？」這種散播仇恨的歷史課本，非常糟糕。該段敘述在正式版本中已經刪除。

中華民國政府播遷來台之後，因為特殊的歷史因素，首屆國代和立委遲遲無法改選。吳昆財說，35歲以下的民眾其實很不清楚這段歷史，他兒子也問他甚麼叫做「老賊」？

吳昆財說，龍騰版出版特地寫這段歷史，是要引仇恨，讓他覺得很不可思議。歷史課本的篇幅這麼珍貴，而歷史的目的是讓人從過去的痛苦和失敗解放出來，要去談正面事物都來不及了；現在的教科書卻要我們回到過去的痛苦和失敗，用「老賊」這個只是街頭巷議的字眼去散播仇恨，難怪有人形容這本教科書是「某政黨的政治宣傳品」，也是目前教科書的危機。

(旺報 )