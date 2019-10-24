新任主委石兆瑉強調，他就是為大局著想，才會跳入火坑。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部主委一職引發爭議，是否影響立委選情？備受矚目。（李金生攝）

多位資深黨員下午赴縣黨部，聲援即將卸任的林芳旋主委。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部主委林芳旋去職，明（25）日起改派在去年縣長選舉時，曾替尋求連任的對手陳福海站台的前金城鎮長石兆瑉接任，引起部分黨員不滿，醞釀退黨抗議。縣長楊鎮浯以大選在即，臨陣換將乃兵家大忌，也希望黨中央收回成命。

林芳旋在今天下午的感恩記者會中，當著多位資深黨員幹部指出，黨中央用一個曾支持對手陣營，受過黨紀處分的人接任主委，不知黨紀、黨德和黨魂何在？也不知他要如何領導地方黨部？

林芳旋說，他早就知道黨中央要他走人，原因是上回大選「換柱 」時，地方黨部主委中就他1人沒舉手，被認為是很不聽話的人。本來他想要悄悄的走，將自己從2012年接手主委，下鄉勤走基層的一切，留給鄉親去評斷，但因為外界包括網路在內，對此有許多不同說法，才出面談談自己的感受。

林芳旋肯定現任立委陳玉珍很用心、學歷高又有問政經驗，但面對外界對她許多質疑和有關私德的爭議，她都應該要交代清楚，不然如何代表國民黨，難道要讓人批評國民黨是非不分？

陳玉珍回應指出，自己一路走來受到鄉親普遍肯定，相對的也遭受一些不實謠言攻擊，目前全心全意做好服務鄉親和爭取金門權益的工作，對於外界的毀謗不予理會，相信眼睛雪亮的鄉親自有公評。

到場致意的楊鎮浯縣長則以陣前換將是兵家大忌，此時調換任內身先士卒，在選戰中有功勞也有苦勞的林主委，於情於理和時間點都不對，希望黨中央收回成命，等大選後再重新研議，以免親痛仇快，阻礙邁向重返執政的前程。

楊鎮浯表示，只要為大局著想，國民黨肯定會做出有智慧處理，沒有甚麼是不可能發生，過去黨中央不是也一直在製造「驚奇」給大家看嗎？他並強調，自己是一個忠貞黨員，對韓國瑜一定義無反顧的全力支持，至於立委選舉，相信黨中央做出這樣的安排，也一定有能力去處理才對。

石兆瑉則表示，自己就是為大局著想，才跳入火坑，至於黨中央未經過票選程序，直接指派他接任主委，他不知是否合乎黨章規定，面對黨內同志不同的聲音，他未來會用心、努力去消弭，也會與楊鎮浯縣長攜手打拚，為金門和鄉親謀取最大利益。

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(中時 )