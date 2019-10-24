行政院院長蘇貞昌日前提出開放山林政策，宣布鬆綁全台81處林道管制，並將過去繁瑣的入山申請簡化，預計將投入7億經費優化山屋及登山環境，雖然立意良好，但仍有生態專家擔心，過度開放恐危及自然環境，因此配套措施如何制定和執行顯得相當重要。

生態專家姜博仁博士指出，政府開放山林的立意良好，但應有配套措施，例如該政策是否有與原住民充分溝通？該如何兼顧原民傳統文化及生態環境，仍有待政府進一步說明。

由於行政院宣佈將在4年內投入7億率先優化山屋及步道，對此姜博仁認為，政府似乎尚未提出預算在軟體更新上，例如政策該如何將原住民納入？是否有足夠人力管理？我國的山林教育該如何加強？都有待政府詳細規畫和說明。

行政院長蘇貞昌表示，未來將強調登山客自主管理，責任承擔，但姜博仁擔心，目前的登山教育尚未普及，若突然開放造成山區遊客量大增，恐對生態造成影響，建議政府可適時調整乘載量，分散登山客

姜博仁提醒，原住民的聲音不應遭到忽視，政府可考慮將其納入開放山林的管理體系，讓原住民與政府一同進行護林、生態教育等工作，不僅可創造觀光賣點，也可保護生態環境，創造出三贏局面。

(中時 )