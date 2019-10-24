國立海洋科技博物館也迎接萬聖節！只要民眾26日當天穿著或帶著萬聖節裝扮，即可享免費入主題館的優惠。（國立海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館也迎接萬聖節！只要民眾26日當天穿著或帶著萬聖節裝扮，即可享免費入主題館的優惠。（國立海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館也迎接萬聖節！只要民眾26日當天穿著或帶著萬聖節裝扮，即可享免費入主題館的優惠，當天是「海科館萬聖節主題親子日」同時有搗蛋大軍討糖大遊行、活跳跳海鮮舞、小爬蟲寶寶爬行比賽、海洋主題媽媽教室等親子活動，邀全國民眾來感受博物館主題節慶活動的樂趣。

海科館表示，暑期親子日所規劃的活動，帶領大小民眾感受博物館海洋教育學習和體驗的樂趣，也加深民眾從生活中多接觸及善用博物館資源，讓孩子多接觸博物館，並從生活中活用資源和感受學習的樂趣，對孩子的成長將會有意想不到的成果。

海科館更提醒民眾在26日下午3點，於海科館主題館三樓北火大廳，更將有海科館大明星北火熊出沒，帶領著大小朋友來跳一段海鮮舞，現場還會出現一群有著可愛、嚇人等要素，並提著南瓜桶的「搗蛋大軍」，到海科館各個角落跟哥哥姊姊展開討糖任務，歡迎民眾跟著博物館樂遊玩。

此外，在海科館展開的小爬蟲寶寶爬行比賽，也將有年紀在6個月至13個月大的可愛寶寶選手們在海科館進行爬行比賽。海科館在各活動辦理中推廣永續環境及減化垃圾之作法，吸引了臺灣布尿布育兒推廣協會及金色鑰匙親子魔法屋的參與，特別以「海洋」、「環保」為主題進行媽媽教室，更有其餘三個海洋主題的媽媽教室，讓民眾報名參加。

(中時 )