陸委會副主委邱垂正今指出，我方已成立刑事局專案單一窗口，並正式通知港府轉知港女命案嫌犯陳同佳，若要來台面對司法，可直接與窗口聯繫，也獲港方回應。他重申期待台港合作，並一度動怒說「香港媒體可以問問你們的香港政府，你讓犯嫌逍遙法外，極可能發生逃亡，跟串證之虞，這樣是在彰顯保護香港人嗎？不要忘記這個犯嫌是涉嫌殺害香港公民的兇手，難道你們一點責任都不用負嗎？」

被問及蔡總統曾說陳嫌只有「逮捕」問題以及政府用詞的「投案」「押解」當中差別？邱垂正回應，「我們相關文書都是用『帶回』，用詞差異可問法務部，「不需要再字眼上打轉」，只要入境我國就依法逮捕，最主要台港雙方要秉持合作態度，讓此案順利。

邱垂正說，陳嫌涉及重大罪行，政府有必要掌握他的行蹤，目前是撤銷他的網簽，沒有限制他入境，入境要透過臨櫃申請，陳嫌來台是殺人兇嫌不能來台自由行，因此我們一方面成立刑事局單一窗口正式通知港府轉知陳嫌可直接與窗口聯繫，政府目前對陳嫌來台投案準備就緒，一切依法定程序辦理。

邱垂正指出，由於港府目前無法掌握陳嫌何時來台，我方正等港府通知，為有利後續處理，降低不確定性，政院專案小組才成立單一窗口，陳嫌可以跟窗口聯絡，我們就可以安排相關事宜，此外，台港還是持續透過既有聯繫機制，「策協兩會」進行聯繫溝通。

(中時 )