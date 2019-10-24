中職金手套獎得主 6人是新面孔

2019中職金手套獎得主今（24）日揭曉，有6人是首次獲獎，包括投手鄭凱文、捕手林祐樂、一壘手陳俊秀、二壘手吳東融、三壘手王威晨、外野手蘇智傑。去年從缺的游擊手金手套，則由常勝軍王勝偉再度奪下；連莊的則是張志豪及林哲瑄，兩人都再奪外野手金手套獎。

中信兄弟的王勝偉從2008年至2019年，總共12年間9度獲獎，也是中華職棒30年中，累積擁有最多金手套獎的游擊手，相當不容易。其隊友張志豪則拿下生涯第4座外野手金手套獎，並達成3連霸，富邦悍將隊的林哲瑄更已來到4連霸，他們的的守備功力早已備受肯定。

以上3人都算是金手套獎的常客，今年還有6位選手首度獲獎，包括：投手鄭凱文、捕手林祐樂、二壘手吳東融、三壘手王威晨，都是靠精采的守備表現脫穎而出。一壘手陳俊秀及外野手蘇智傑，今年則是「最佳九人獎」及「金手套獎的」雙料得主，能打又能守。

目前中職已公布了「最佳九人暨指定打擊獎」與「金手套獎」得主，加上年度三大獎項，即進步獎、新人王和年度MVP的入圍名單，這三大獎項將於29日在年度頒獎典禮現場揭曉。

(中時電子報)