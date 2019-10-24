里民一同將活動中心設計為萬聖節派對場地。（翻攝臉書／許哲瑗傳真）

日新里長無信坪將在26日舉辦「日新里瘋狂萬聖節」，邀集近百位孩童，攜手變裝上街去「搗蛋」。（許哲瑗攝）

稀奇古怪的萬聖節布幕及道具吸引許多長者拍照留念。（翻攝臉書／許哲瑗新北傳真）

活動中心外設置模擬臉書畫面的「日新里」打卡道具。（許哲瑗攝）

萬聖節腳步將至，新北市土城日新里長吳信坪發揮創意，在里民活動中心打造一場熱鬧的變裝派對，除了牆面佈置南瓜、骷髏、灰色指蛛網等繽紛佈景外，更擺設恐怖面具、公主裝、巫婆帽、魔杖、超人等稀奇古怪的道具，邀集里民一同體驗變裝樂趣，不僅孩子玩瘋，更有不少平時穿著樸素的長者，難得穿上道具服，興奮得拿著魔杖高喊「變變變！」，展現童心未泯的一面。

此外，吳信坪也和土城及三峽區居家托育服務中心、北投水督溫泉會館及里內商家合作，將在26日下午舉辦「日新里瘋狂萬聖節」，邀集近百位孩童攜手變裝上街去「搗蛋」，大跳時下最夯的「鯊魚歌BABY SHARK」，邀請日親里民共度趣味的變裝狂歡派對。

46歲的吳信坪原是教排球的體育老師，去年有感年輕人也應出來服務社會，翻轉世代落差，毅然決定奉獻鄉梓、投身里長一職，上任後考量不少長者經常悶在家、鮮少出門交流，著手將里民活動中心營造為溫馨、熱鬧的聚會場域，不僅門外設置模擬臉書畫面的「日新里」打卡道具，更製作「日新里最讚」、「日新94狂」、「日新里歡迎您」等手作立牌，邀集里民一同拍照打卡，記錄下日新里的點點滴滴，同時行銷社區，為日新里注入一股年輕活力。

(中時 )