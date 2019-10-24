草屯療養院蔡昀霖醫師實際操作解說。（草屯療養院提供／張晉銘南投傳真）

近幾年公眾人物不時傳出因憂鬱症，選擇結束寶貴生命的案件，讓親友難過不捨，對此草屯療養院表示，治療方式不是只有藥物，院方提供最新的「重複經顱磁刺激」方式，直接對腦中發出磁性脈衝，使大腦功能恢復正常，達到緩解憂鬱症的效果。

草屯療養院說，對於透過藥物治療的憂鬱症患者，總是期盼著是否還有其他治療方式，目前院方引進的重複經顱磁刺激﹙Repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS﹚為生理治療模式，其為最新核准，兼具非侵入式、無疼痛、安全性高等優點，是近年來歐美地區醫師樂意採用的新型療法。

院方說，重複經顱磁刺激是透過準確定位的技術，直接針對腦中特定區域，發出短暫重覆的磁性脈衝，來改變大腦異常的生理狀態，使大腦功能恢復正常，緩解憂鬱症。院方的醫師和心理師也會針對患者的心理或社會等因素，安排相關心理治療，改善患者的身心狀態和生活品質，希望藉由全方位的治療，有效縮短病程且預防復發。

一般精神科醫師蔡昀霖強調，一旦有憂鬱症狀，無論年齡老少或病情輕重，都會影響生活品質，應該積極尋求專業治療。

(中時 )