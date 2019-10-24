舞台劇《鐵路邊的紅花》將基隆茶室文化搬上文化殿堂。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

《鐵路邊的紅花》26、27日在基隆文化中心演藝廳演出。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

舞台劇《鐵路邊的紅花》由基隆市文化局委託邀請在地「慾望劇團」挖掘家鄉故事，演繹全新作品，26、27日在文化中心演藝廳演出，一名文青男穿越時空成為60年代的基隆茶室女，更在鐵路街看見年輕時的爸媽，透過劇場重現基隆「茶店仔文化故事。

繼去年《雨信委託行》受到熱烈好評後，慾望劇團今年將紅燈區茶室情景寫成故事，描述基隆港繁榮時，碼頭除了一群稱為「苦力」的碼頭工人之外，也充斥經商的大老闆們，燈紅酒綠的茶店仔，可說是不少男人工作應酬與下班後紓壓的溫柔鄉。

《鐵路邊的紅花》講述著1987年美好的校園民歌時期，有著歌手夢的男主角，卻遭到父母強烈反對，更意外得知媽媽過去曾是茶室小姐，負氣離家跑到基隆港，為勸阻跳海自殺的茶室女，他穿越時空回到1965年的基隆，還遇見年輕時的父母。

一連串荒謬情境接連展開，試圖讓觀眾了解，茶室小姐們打扮亮麗的背後，又有許多不為人知的辛酸，這群宛如在鐵路邊的紅花，隨著火車經過搖擺飄零，等著落葉歸根的那天，透過劇場找回基隆的回憶、與這段屬於台灣每個角落的故事。

基隆市政府與文化局邀請市民朋友們走進劇場，支持在地劇團與在地故事，看一齣有笑有淚的經典好戲。自26日晚上7點30分與27日下午2點30分在基隆文化中心演藝廳演出，購票方式洽兩廳院售票系統、文化局表演藝術科或現場購票。

(中時 )