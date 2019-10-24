桃園市政府體育局局長莊佳佳(前)頒發金牌給全運會冠軍隊伍台北市隊。(藤球協會提供/陳筱琳傳真)

108年全國運動會示範項目藤球，今天在桃園市立體育館圓滿落幕，金牌戰台北市與屏東縣連3局上演「丟士」大戰，台北市在決勝局23比24落後時化解危機，終場21比23、25比24、25比24逆轉摘金。

台北市做球手詹宇峰賽後表示：「謝謝桃園市及中華藤球協會用心籌備這次示範賽，對我們老將而言，這是非常難得的機會。剛開賽就很進入狀況，決勝局面對關鍵時刻，也利用經驗做出應對，即使是屏東縣的賽末點，我方仍頂住壓力，逆轉獲勝。」

北市隊發球手鄧聲和屢次發出精采好球，他坦言平常比賽僵持時發球都會緊張，但這次隊上傷兵太多，沒有抱太大期望，預賽一路打上來都是照平常心好好享受比賽，反而比較沒有壓力，隊友詹宇庭認為或許是身為老將心臟較大顆，關鍵時刻可能會選擇比較冒險方式，並相信隊友後面會補回來，只要有攻擊機會，就會全力去破壞對方節奏。

銅牌戰則看地主桃園市大戰中華亞青A，桃園市陣中與亞青A年紀相仿的發球手林銘軒表現亮眼，穩定的發球讓桃園無後顧之憂，加上做球手謝伯鑫、攻擊手劉昶佑合作無間，以21比13、21比18獲勝，留下銅牌。

今天賽事桃園市政府體育局局長莊佳佳到場觀賽並頒獎，本屆全運會桃園市領隊、桃園市體育會藤球委員會主委吳嘉創，非常感謝桃園市市長鄭文燦支持體育，以及中華民國藤球協會理事長蔡鴻鵬對藤球的付出。

吳嘉創補充，藤球成為全運會示範賽是得來不易的機會，感謝各縣市的教練、選手前來共襄盛舉，藤球技巧性非常高，也很適合東方人，今年國際藤總與國際奧會已簽訂備忘錄(MOU)，對已是亞運項目之一的藤球來說，朝邁向奧運目標更進一步。

(中時電子報)