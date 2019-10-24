國策顧問黃承國帶具有北京政協身分的香港牧師管浩鳴會見內政部長徐國勇，徐國勇表示對管的身份事前不知情，對此，前總統陳水扁今天表示，部長說事前不知情，「其可信度幾近於零」。

黃承國今年9月25日帶具政協身分的香港聖公會教省秘書長管浩鳴會見徐國勇，談及港女命案凶嫌陳同佳願來台投案，藍營質疑是「中共代理人」，對徐國勇表示事前不知情，也痛批徐簡直在講鬼話，要求公開開會紀錄與錄音檔。

陳水扁今天在群組回應媒體詢問時表示，「政治經驗告訴我，由國策顧問帶北京政協會見內政部長，部長卻說事前不知情，其可信度幾近於零」。正如當初蔡英文總統約見葉俊榮出任教育部長，如果說總統沒有提示葉部長究竟要「拔管」還是「插管」？其誰能信！

對外界質疑是否有國安漏洞？他說，入出境就是內政部主管業務，徐部長會見中國政協談陳同佳一案，也一定會事先或會談後跟總統府報告。國安局不管有無掌握，至少國安局的頂頭上司國安會主席，也就是蔡英文總統一定知道，所以不會有國安漏洞問題。

陳水扁表示，依他看來，這些人都知道，也沒放棄任何管道在接觸並處理陳同佳一案。「只是管道是否夠力，還是個人的一廂情願？」穿梭兩岸或台港的秘密管道，甚至自稱什麼特使的，其實很多都是膨風的。

(工商 )