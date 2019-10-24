基隆市家庭教育中心於24日下午在文化中心舉行高級中等以下學校推動家庭教育課程及活動之成果觀摩暨績優表揚。（基隆市家庭教育中心提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市家庭教育中心於24日下午在文化中心舉行高級中等以下學校推動家庭教育課程及活動之成果觀摩暨績優表揚，由家庭教育中心代理主任陳淑貞、高級中等以下學校校長等參加。陳淑貞表示，期盼透過推廣家庭教育課程，讓學校家庭教育向下扎根，提升各級學校學生家庭生活知能。

陳淑貞更指出，基隆市所轄高級中等以下學校，長久以來積極落實家庭教育課程，並戮力推廣各項家庭教育議題活動。她說，為瞭解所屬學校推動家庭教育實施狀況，提供各校推行家庭教育課程交流與深耕之平台，每年都會進行學校推展家庭教育工作輔導考核獎勵計畫。

陳淑貞說，家庭教育是一項需要大家終身重視的課題，基隆市家庭教育中心於推動家庭教育工作不遺餘力，更是陪伴市民走過歡笑與淚水的好朋友，但家庭教育仍需靠學校融入生活教育中，期盼大家共同努力，讓基隆的家庭教育向下扎根，促進社會祥和安定。

107學年度經3位檢核委員審查結果，基隆市明德國中、武崙國小、五堵國小等3校榮獲績優；成功國中、武崙國中、正濱國中、建德國小、德和國小、暖江國小、復興國小、碇內國小、中正國小等9校榮獲優等，並由教育處代理處長陳淑貞頒發獎狀及獎勵金以資鼓勵。

(中時 )