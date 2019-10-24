季節／台北報導

中時記者質疑民進黨政府對陳同佳案立場前後不一，卻被內政部長徐國勇回嗆。前國民黨主席洪秀柱於臉書發文聲援中時記者後，在參加活動時被問到對於陳同佳案的看法時，毫不客氣的表示「民進黨的話能相信嗎？」，持續開火。

洪秀柱今日下午參加蓁心愛台灣新住民總會舉辦「贏回2020總統大選、立法委員全勝誓師團結大會」，入場前接受媒體聯訪，有記者指出民進黨質疑國民黨配合港府演陳同佳案這齣戲，洪秀柱回稱民進黨的話能相信嗎？民進黨碰到各種事情都能找出奇怪的理由合理化自己的說法，民進黨自己前後說詞都不一樣，不知道民進黨哪句話能相信。

此外被問到對於國民黨不分區立委名單的看法，洪秀柱認為要提出對黨的未來有幫助、社會能接受的人選，也認為韓國瑜是總統候選人應該有表達意願的權力，相信黨中央對不分區規劃應該會面面俱到。而吳敦義倘若成為立法院長，之後會續任黨主席還是改由韓國瑜當？洪秀柱認為這要看選舉結果，國民黨全代會已修改規則，總統不必然要兼任黨主席，吳敦義若成為立法院長是否繼續兼任黨主席看大家是否接受。

進入會場後，洪秀柱與稍晚到場的國民黨主席吳敦義致詞時都呼籲大家總統票投韓國瑜、立委票投民進黨。同樣到場的韓國瑜國政顧問團總召張善政也表示，最近幾年很多店都倒閉了，沒關的客人也變少，生意不好怎麼把家裡照顧好？所以明年選總統有幾個條件，首先要選能讓經濟變好的，韓國瑜才能做到；第二個條件，希望大家在台灣的下一代有好的發展，長大後可以變成和原本故鄉的溝通橋梁，而這需要有良好的兩岸關係好，也是韓國瑜才能做到，最後韓國瑜有最好的長照政策，讓大家不用花太多力氣就能照顧家裡的長輩，所以基於三大理由，明年當然要投韓國瑜。

(中時 )