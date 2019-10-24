新北地檢署今（24日）下午指揮調查局新北市調處前往海山警分局搜索，警調發現派出所8名警員涉嫌自2017年起偽造線上立破案績效、浮報嘉獎，8名警員被帶往新北市調處偵訊中。

檢調發現，8名警員為爭取嘉獎績效，涉嫌將「非線上立破」的案件，改寫成「線上立破」，目前已查扣手機及相關文件，由於績效除了功獎外尚有獎勵金，是否涉及貪汙治罪條例，正進一步釐清。

(中時 )