針對陳同佳來台投案一事，韓國瑜國政顧問團痛批蔡政府以政治理由出賣台灣司法，踐踏司法專業，最後也以政治理由轉彎回頭，前後矛盾，暴露政府的無知與無能，希望蔡政府能誠實認錯，讓本案回歸司法，還給司法尊嚴，還給被害人一個公道。陳同佳不是毒蛇猛獸，他來台灣投案，正可彰顯台灣司法主權，蔡政府究竟在怕什麼？

韓國瑜國政顧問團認為，陳同佳來台投案一事，蔡政府根本就是企圖以錯知識傳遞假訊息，例如：

1、一開始就政治定調是香港與北京的陰謀，但又說不出個譜，也講不出陳同佳來，台灣會中什麼計。結果就是，主管機關由法務部變成陸委會，並且開始無由痛批北京及香港。

2、相關部會首長、行政院長及總統都是法律人出身，眾口一辭，堅認香港政府有管轄權，但事實上依香港法律，對陳同佳在台的殺人罪行，香港並無刑事管轄權，港府也多次表明沒有足夠事證可以起訴。否則，香港為什麼只追訴陳同佳的竊盜行為，而不追究他的殺人犯行？顯見蔡政府不是無知，就是刻意的誤導民眾，把人民當白痴耍！

3、拿司法互助當拒絕陳同佳的擋箭牌，但司法互助並非陳同佳投案的前提，更不應該是司法正義的障礙。

國政顧問團表示，蔡政府混淆視聽，踐踏司法專業，發現民意不滿，又改口「香港不辦，我們辦」，一副義正辭嚴的樣子，似乎忘了，在台灣發生的案件，台灣本來就該辦，而不是一開始要推給香港辦，「港人港審」全屬推託。香港與臺灣的法律，都沒有此等規定，內政部與法務部的說法，也沒有任何依據。更何況，若真是港人港審，那法務部之前為何發佈通緝，又多次請求司法互助，又對香港修改逃犯條例樂觀其成？更可笑的是，蔡政府說要辦的方式，竟然是派檢警去香港抓人回台受審。且不說在沒有司法互助的情況下，根本就不可能，也沒有一個政府會同意這種「侵門踏戶」的喪權辱國之舉。試問如果今天香港政府提出同樣的要求，要派員到台灣抓台灣人去香港受審，我們會同意嗎？這種荒謬的要求，不但遭人打臉、自取其辱，更讓台灣成為國際笑柄，卻只是為了變相讓陳同佳無法來台受審，好讓蔡政府繼續政治操作。

國政顧問團指出，由此一事件，台灣民眾應該都要認清蔡政府的真面目：

一、民進黨只靠口水維護主權。

司法管轄權是主權的實際展現，如今蔡政府面對刑事罪犯卻自我龜縮與閹割，還敢誇口最能護主權？

二、民進黨只在乎政權，不在乎人命。

今天不管被殺害者是香港人還是哪一國人，政府就有責任維護他們在台期間的安全與人權。過去井口真理子案件，我們不會因為她是日本人就不管，必須追究到底。為什麼今天被害人是香港人，就可以視而不見？難道只有被害者是台灣人，蔡政府才願意管？甚至，照蔡政府的「沒有司法互助就不接受投案」的邏輯，就算是台灣人被殺害，嫌犯還是不能來投案，天下豈有此理？

三、民進黨的司法改革不是要司法獨立，而是要閹割司法。

司法已變成蔡政府的工具，國安局長說：「時機不妥不得不政治考量」，擺明用政治干預司法！捍衛司法與主權難道也得看時機？法務部被國安系統、內政部與陸委會牽著鼻子走？檢察官還能依法獨立行使職權？

(中時 )