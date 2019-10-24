108年全國運動會經過6天的激烈競逐，24日畫下完美句點，台北市共獲得229面獎牌，以84金68銀77銅蟬聯全國運總統獎座，其次為新北市、台中市、高雄市、桃園市，地主桃園市獲司法院長獎，以45金47銀55銅，獲得全國第五名。

這次賽會共發出402面金牌，總計有32項破大會紀錄，1項平大會紀錄，20項創大會紀錄，8項破全國紀錄，台北市王冠閎分別在100公尺及200公尺蝶式雙破全國紀錄；女子組舉重59公斤級由台東縣郭婞淳以抓舉100 公斤、挺舉137 公斤、總和237 公斤成績，一次刷新抓舉、挺舉、總和的大會紀錄奪金；桃園市江勝山一舉拿下自由車登山車下坡賽及越野繞圈賽金牌，在全國運登山車越野賽中成功蟬聯4屆冠軍；備受矚目的男子組擲標槍，桃園市金牌黃金右臂鄭兆村以83公尺22成績破大會紀錄，完成3連霸。

新北市（59金58銀61銅）拿下副總統獎，台中市（55金54銀44銅）拿下行政院長獎，高雄市（46金49銀54銅）拿下立法院長獎，桃園市（45金47銀55銅）拿下司法院長獎，台南市（20金21銀25銅）拿下考試院長獎，南投縣（15金15銀13銅）拿下監察院長獎，宜蘭縣（13金12銀17銅）拿下大會獎。

閉幕典禮表演由桃園在地的中原大學熱舞社擔綱演出。新北市陳純敬副市長從桃園市鄭文燦市長手中接下會旗，將在民國110年接手籌辦下屆全國運動會，最後，在歡欣感恩的氣氛中，由E火舞團熄滅聖火，為賽事畫下完美的句點。

鄭文燦表示，全運會競賽項目繁多，本次市府各局處及學校均投入賽事的辦理，感謝各學校及市府單位的辛勞，也謝謝全國各單項協會與本市各單項委員會大力支持，感謝各志工朋友們無私的付出，也感謝本次共31家企業投入超過2千萬元資源，贊助項目包括比賽器材、網路通訊、醫護耗材、特色產品、交通設備、現金等，相信各隊職選手在這6天當中，都能充分體驗到賽會的優質及桃園市民的親切與人情味，期許各國選手能將這美好的印象帶回家鄉，更歡迎大家有機會再ㄧ次來到桃園，走訪更多山川美景，並品嘗在地美食。

(中時電子報)