明天就是台灣光復節，前國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文，並在 Instagram貼出他現身馬來西亞「檳城孫中心紀念館」的照片，強調「銘記歷史，才更能珍惜和平」。近日傳出朱又悄悄赴美國，遭朱辦否認；不過朱今晚在網路社群發的圖文，已證明朱的確不在國內，目前人在馬來西亞。

由於國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬，23日才出訪東南亞的菲律賓、越南共5天，朱前往東南亞的日期也在23、24日，時機有點巧合。朱辦今晚表示，朱並未說明此行到東南亞，要到哪些地方、見哪些人或停留幾天，以及是否為國民黨拚選舉有關，要等朱返台後再說明。

朱立倫在臉書表示，有時他會想起小時候的「光復節」——記憶中還會伴隨「張燈結彩喜洋洋，勝利歌兒大家唱」的歌聲；那都是上世紀的事。

2001年隨著全面實施週休二日，光復節取消放假。加上解嚴後的台灣社會湧現對「戰後台灣地位」的歷史爭議，對「光復」一詞的各種反省，都讓大家對 10月25 這個日子逐漸淡漠。但其實這蠻讓人遺憾的。因為不論從哪個視角，1945年10月25日這天都有非常厚重的意義，不應淡忘。

對繼承清朝領土的中華民國，以及戰後從大陸遷台的國人，這是光復台灣，收回五十年前在恥辱中被割讓領土的大喜日子。

對當時在台灣的六百多萬人，則是他們中絕大多數與中華民國首次接觸、走向未知的起點。對其中的士紳階級，則可能多一點對「回歸祖國」的朦朧期待。

對曾受左翼社會主義感召的台灣知青，那是殖民體系崩潰，推動社會改革的時代號角！

對後來遭到遣返的49萬滯台日本人，包括不少在台灣出生成長的「灣生」，這是命定他們必須抽離熟悉的生活脈絡，離鄉背井的一天。最後對所有人而言，這也是戰爭結束，迎接和平的一天。

但不久後，大家發現戰爭仍未遠離。回歸中華民國的台灣，隨即被捲入國共內戰的動員體制，並在戰爭堅壁清野的時代精神下，在對「敵人滲透」的恐懼中，大規模地抓捕處決嫌疑者，寫下從 228 到白色恐怖的傷痕史。

2019年的今天，冷戰結束將滿 30 年，台灣已成為一個民主多元的社會，也有更自由寬闊的空間，重新凝視歷史。我們必須重視史實，但也應尊重不同族群、不同視角的感受記憶。而在值得重新被聚焦討論的日子中，絕對少不了1945 年10月25 這天，拉扯開人們如此不同的生命軌跡。

只有還原過去衝突的悲傷，才能看見誤解與信任崩壞的敵意螺旋，如何把人捲入悲劇。只有看懂彼此記憶中的痛，才能找到和解共生的途徑。只有體會到戰爭心態對人性的侵蝕，才能領略和平的脆弱與難。

朱在臉書強調，銘記歷史，才更能珍惜和平。他同時在Instagram留言，強調在檳城孫中山紀念館重新回顧歷史、追溯根源，同時提醒自己勿忘初心。

(中時 )