有網友上傳一段男女當街大戰的影片，據說是一起金錢糾紛，一男一女在大街上扭打，女子在打鬥過程中衣服一件一件的掉，只剩一件小短褲現場有許多民眾圍觀卻無人制止。

上游新聞報導，有知情人士透露，這起糾紛是一因車資引起的，19日在廣東珠海同心路與橋湖路交叉口附近，一名女子，疑是因為搭乘摩托車，少付了4塊人民幣，與男性司機而發生扭打衝突，女子的衣服很可能就是在扭打的過程中一件一件掉下來的。不過該事件有待警方進一步調查。

(中時電子報)