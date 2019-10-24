男女當街大戰 她被扒到剩件小熱褲只因他少給18塊... 19:342019/10/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一男一女在大街上扭打，女子在打鬥過程中衣服一件一件的掉，只剩一件小短褲現場有許多民眾圍觀卻無人制止。(翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有網友上傳一段男女當街大戰的影片，據說是一起金錢糾紛，一男一女在大街上扭打，女子在打鬥過程中衣服一件一件的掉，只剩一件小短褲現場有許多民眾圍觀卻無人制止。 上游新聞報導，有知情人士透露，這起糾紛是一因車資引起的，19日在廣東珠海同心路與橋湖路交叉口附近，一名女子，疑是因為搭乘摩托車，少付了4塊人民幣，與男性司機而發生扭打衝突，女子的衣服很可能就是在扭打的過程中一件一件掉下來的。不過該事件有待警方進一步調查。 (中時電子報) #女子 #男女 #糾紛 #衣服 #過程 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰汽車 辦公益夢想家競賽 04:092019/10/20 產業特刊 Angelababy露溝美當人魚 瘦到網驚：衣服快掉下來了 18:282019/10/20 娛樂 有事嗎？男神衣藏冰庫24小時嚴密監控 06:012019/10/21 國際 租房引糾紛 台灣男子遭綁架虐打獲菲警方救出 12:112019/10/22 國際 甜美正妹衣服一脫 大肌肌跑出來 00:042019/10/23 生活 「SOD女子社員酒場」 海外初派遣台灣限定場開催 14:422019/10/23 娛樂 科思創展示3D列印矯正型鞋墊 10:472019/10/24 科技 最悍正宮「手撕」小三 連衣服都「扒」了 12:392019/10/24 社會 情侶檔疑6萬債務遭砍 凶嫌到案辯稱砍錯人 15:002019/10/24 社會 肚痛送急診 老伯遭閒置竟變冰屍 18:492019/10/24 時事 社會熱門新聞 新北8名警員涉嫌浮報功獎 檢調偵辦中 - 社會 男女當街大戰 她被扒到剩件小熱褲只因他少給18塊... - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 起飛前稱飛機上有炸彈？乘客被帶下機偵訊 - 社會 花蓮一死一傷命案！死者竟是牠 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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