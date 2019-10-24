2019台灣自行車登山王挑戰（KOM）明天點燃戰火，本屆共有來自全球42個國家地區、730位國內外職業和業餘自行車登山好手決戰武嶺之巔，包括被譽為史上最佳的傳奇女車手沃絲（Marianne Vos）所屬的CCC-Liv車隊，以及現役世界巡迴賽一級職業車隊Katusha-Alpecin、ASTANA，加上國內剛奪下全運會公路6連霸的馮俊凱等名將參賽，戰況更勝以往。

由於賽事日益受到國際矚目，本賽事外籍車手的報名人數逐年增加，今年730位選手中，有488位外籍選手，佔參賽選手逾6成，已是連續第3年外籍選手比例過半，此外，今年女性車手共有74位，亦創下賽史新高。

曾被《Cycle Sport》雜誌票選為全球最佳女子自行車選手的荷蘭車手沃絲，生涯取得近350次各項自行車賽的勝利，堪稱全球最有成就的傳奇明星選手，也是2012年倫敦奧運女子公路金牌和6屆世錦賽冠軍，她坦言：「即便是放眼歐洲，也看不到像KOM這樣困難的賽事，我已經做好受苦的準備，但又聽說沿途的風景很漂亮，我會抱持著邊欣賞風景邊騎車的心情去挑戰KOM！」

剛比完環廣西並在桃園全運會連奪公路個人計時賽和公路賽雙金的馮俊凱，展現過人的意志力，前一晚才趕到花蓮，明天再度挑戰KOM，還有令人期待的「台灣最強素人」范永奕，在去年參加鐵人賽事車禍後，經過11次手術重建，即便左手掌還沒辦法握實手把的狀態下，仍決定暌違兩年重返KOM。

Windy段慧琳因腰傷，但仍要跟著大家在武嶺與車友一同感受完賽的感動。(中華民國自行車騎士協會提供/陳筱琳傳真)

同時，許多女性藝人和主播也不缺席，包括國內運動旅遊節目「Go Go Taiwan」主持人Windy段慧琳、「食尚玩家」外景主持人林彥君，以及體育主播侯以理，都報名參賽，Windy因日前參加尼泊爾負重縱走而腰傷，但她仍要跟著大家在武嶺與車友一同感受完賽的感動，身高僅151公分的林彥君，近兩個月推掉許多活動邀約全力備戰，她說：「聽說陳漢典只騎到碧綠神木，我就是求完賽就好！」

(中時電子報)