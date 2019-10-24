華視新戲《守著陽光守著你》24日舉辦媒體特映會，導演連春利及主要演員李千那、吳品潔、潘柏希、陳大天、陳文山、方琦、王暄晴、楊永維、葛丞、唐綸、龍三均到場共襄盛舉首映會。女主角李千那戲中從18歲少女演到33歲又重返大學的熟女，她說戲裡扮年輕不是問題，最難的是要演人生的初吻！

《守著陽光守著你》演員群出席媒體特映，分享拍戲趣事。（盧禕祺攝）

李千那戲中一直被吳品潔、方琦這對壞心姐妹花霸凌，兩位演藝圈菜鳥要霸凌她們口中的「那姐」壓力超大，反而是李千那不斷開導她們「別緊張、不要怕」、「就來霸凌我吧」，要她們盡全力一次來，有一場拉扯戲，她真的跌到地上手腳擦傷，但她不不以為意，覺得這樣的反應反而才是真實的。

李千那（右）劇中被吳品潔欺負。（盧禕祺攝）

戲外的李千那國中時也曾有險遭霸凌經驗，她說那年代很多人會想來認學妹、乾妹，就會有人眼紅，跑來嗆她：「妳下課跟我去廁所！」她還覺得奇怪為什麼要去廁所，直接回對方：「有什麼事在這邊講，為什麼要去廁所！我喜歡明著講、不要暗著來！」她笑說自己戲裡戲外個性其實頗相像，「如果欺負她，我就弄回來，如果打我，我就打回來」。

李千那（右）劇中被吳品潔欺負。（盧禕祺攝）

人高馬大的陳大天竟然也曾被霸凌勒索！他說當時比較早去上學，就被攔下來問：「這麼早來學校幹嘛！有沒有錢？」結果竟有一位正義感十足的嬌小女生看到跳出來說主持公道罵對方：「你要怎樣！」嚇得他直說：「我給他50元就好！」沒想到後來因為自己被勒索50元，還必須配合警察做筆錄。

同組女演員還誇陳大天是大暖男，在拍戲時相當照顧大家，在車上還會配給每個演員專屬座位及送上礦泉水，暖到只差沒幫女生準備衛生棉了，陳大天笑說：「其實我有在兼職開UBER！」

李千那（右）劇中被吳品潔欺負。（盧禕祺攝）

《守著陽光守著你》為華視48週年台慶年度大戲，沿用1982年經典戲劇《守著陽光守著你》主題，創作全新劇本，由是元介及李千那擔綱男女主角，更邀請1982年版本《守著陽光守著你》演員龍隆、金士傑、顧寶明在新版中主演及客串。導演連春利表示自己年輕時就看過1982版的《守著陽光守著你》，對於這齣戲就有相當深的印象，當時一看到新版的第一集劇本就決定一定要爭取拍攝，後來找到的演員也是自己相當喜歡的演員，三個月的拍攝非常愉快也很順利。

《守著陽光守著你》女主角李千那出席媒體特映，分享拍戲趣事。（盧禕祺攝）

潘柏希（左起）、吳品潔、李千那、陳大天出席《守著陽光守著你》媒體特映，分享拍戲趣事。（盧禕祺攝）

潘柏希（左起）、吳品潔、李千那、陳大天出席《守著陽光守著你》媒體特映，分享拍戲趣事。（盧禕祺攝）

華視舉辦《守著陽光守著你》媒體特映會。（盧禕祺攝）

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