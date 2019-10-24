「去中國化就是自我殖民！」明史專家、台大前歷史系主任徐泓表示，前一陣子他遇到一位中研院所長，談到台灣歷史問題，對方說：「你們這些沒有經過日本殖民統治時代的人沒有資格談日治時代的歷史，因為你們不懂我們的心理！」暗指徐泓的外省人身分。徐泓犀利回答：「你出生的時候已經光復十年了，你也沒有被日本統治過，你又怎麼知道日本統治是怎麼回事？」

徐泓說，自我殖民從李登輝時代《認識台灣》開始，然後改課綱，讓40歲以下的人「不認為自己是中國人」、「祖國是日本」；2008年是一個可以撥亂反正的契機，卻白白丟掉機會，不知是不願意改還是不敢改課綱？因此2020一定要選一個肯改課綱的總統，而且也要自問是不是準備好了？不只要宣傳理念，還要想到未來要怎麼做。

例如是不是有第一流的教授參加寫課綱？課綱微調的失敗教訓就是，當時課綱成員真正學歷史的人很少，變成被攻擊的對象；另外編寫課本、審查課綱和課本的成員以及出考題的人、教學現場的教師都很重要，免得跟香港走上同一條路：不認同自己是中國人的老師，教出同樣的學生。

另外，如果2020仍是民進黨獲勝，這個課綱還要繼續，徐泓呼籲，要讓更多老師覺醒，雖然依照課本教書，但是可以講自己的內容。

徐泓說，從民進黨成功竄改課綱中可以得出歷史教訓，因為他們是以合法掩護非法，以民主自由掩護台獨。例如用專題式教學來替代歷史時序、將中國史加入東亞史的脈絡，這些本來都是好事，民進黨用民主自由的外殼來包藏台獨思想，偷天換日，吸收中間選民，等到發現時已經來不及了。

(旺報 )