一名2歲男童出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀，2、3天後聲音變得沙啞，咳嗽聲如同小狗叫，診斷為病毒性哮吼。醫師提醒，秋天是哮吼好發時期，家有6個月至3歲幼童應提高警覺。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，病毒性哮吼為病毒感染後喉部與聲門下氣道黏膜發炎腫脹，造成呼吸道顯著的狹窄，讓聲音沙啞、吸氣時喘鳴、咳嗽如狗吠，甚至是呼吸急促與呼吸困難的症狀。

戴季珊說，多數孩子一開始會先出現咳嗽、流鼻水的感冒症狀，2、3天後演變成聲音沙啞、吸氣時喘鳴、咳嗽如老伯伯咳痰，甚至會導致呼吸急促、呼吸困難等症狀，尤其容易在夜間惡化、發作，嚴重時可能導致上呼吸道阻塞、呼吸窘迫、呼吸困難甚至危及性命。

她表示，有些家長在聽到夜間咳嗽時會想到是不是氣喘發作，雖兩者常在夜間發作，但是完全不同的病症，哮吼是上呼吸道疾病，因喉部與氣道組織腫脹，吸氣比吐氣困難，咳嗽如狗吠；氣喘是下呼吸道疾病，支氣管因發炎收縮，吐氣比吸氣困難，呼吸音如同吹哨子。

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戴季珊說，病毒性哮吼好發於季節交替的秋天、初冬及早春，根據臨床觀察，此時患者平均增加2至3成，可透過聽診、詢問病史、X光檢查辨別。

症狀輕微者僅需居家支持性療法並注意水分補充，若平靜時呼吸都有喘鳴聲、呼吸窘迫、躁動不安的病童，則須尋求小兒科醫師的評估，並給予腎上腺素噴霧與長效、強效類固醇，改善呼吸道水腫的情況，嚴重時須住院治療。

戴季珊提醒，當孩子出現聲音沙啞、吸氣時喘鳴，而且夜間特別嚴重時應儘早就醫，哮吼和一般感冒一樣具有傳染性，當家中有人罹病時應特別加強清潔衛生。

(中時 )