立法院副院長蔡其昌、立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏等人持香祈福。（陳淑娥攝）

台中區漁會24日首次舉辦梧棲漁港文興宮三府千歲海上遶境祈福活動，114艘漁船、漁筏搭載20多尊三府千歲、媽祖等神尊，浩浩蕩蕩出海十分壯觀；眾人虔誠持香敬拜，祈求風調雨順、漁民平安、漁業豐收，場面隆重莊嚴。

文興宮三府千歲海上遶境祈福團拜下午1時在梧棲漁港舉行，台中市農業局長蔡精強、副議長顏莉敏、台中漁會理事長鄭麒麟、總幹事趙朝森、立法院副院長蔡其昌、立委顏寬恒、市議員尤碧鈴、楊典忠、清水區長蔡慶生、大安區長周秀茹、梧棲區公所主祕嚴錦堂等百餘人參加。

下午1時30分35艘漁船、79艘漁筏，共114艘插滿旗幟、紅布條、彩帶，眾神及信眾登船後，浩浩蕩蕩出海，碼頭上陣頭鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴，船隊在海巡署兩艘巡防艇噴水送駕，並引導出海。

114艘船隻駛向台中火力發電廠、大肚溪出海口再轉向返航，駛回梧棲漁港，總長約10浬，歷時約2小時後，神尊登岸在梧棲漁港觀光漁市繼續遶境。

台中區漁會總幹事趙朝森表示，港區文興宮位於梧棲漁港內，主祀三府千歲，漁民為求漁獲豐收，遂由清水高美文興宮分靈而來。三府千歲雖稱三府，其實是「三組」三府，實際是供奉九府千歲。

(中時 )