時序入秋、交通部觀光局今(24)日攜手全臺19區溫泉區舉辦「2019-20台灣好湯」全區啟動記者會，現場公布北、中、南、東部一共四區的踩線遊程網紅名單，邀請民眾今年秋冬暖身又暖心，從現在10月起一起「泡」到明年6月！

觀光局表示，台灣好湯活動正式啟動，活動期間只要到合作之溫泉區泡湯遊玩吃美食，把遊玩照片貼到官方臉書上，就可參加抽獎活動，有五星級飯店雙人房住宿卷、Gopro、Satana小零錢包、礁溪長榮鳳凰酒店慢活spa9折卷、知本金聯四季酒店精美盥洗組等；不僅如此，在11月8日至11日台北國際旅展期間到台灣好湯攤位，還能抽五星級飯店住宿券、舊金山總督溫泉泡湯券、旅行泡湯盥洗包等超過上百份精美小禮，總價值超過新台幣15萬元！

觀光局說，也號召全台19區溫泉區業者一起加入推廣好湯的活動，共提供超過270項泡湯住宿美食優惠，今年秋冬全台一起泡湯過冬又省錢！各溫泉區也陸續啟動溫泉季活動，如「臺北溫泉季」將於10月31日至11月4日舉行，將日本愛媛縣松山市原汁原味的「道後撞轎祭典」搬到新北投展演；烏來溫泉季則於11月30日登場、礁溪溫泉區將於12月6日舉行取水祈福活動、12月7日辦理櫻花陵園馬拉松、12月8日舉行踩街表演。

另外，觀光局為提升國內觀光，從9月起到12月31日，推出擴大秋冬國民旅遊獎勵，全台參加獎勵方案並取得溫泉標章的業者就有146家，是今年秋冬安排溫泉旅遊最佳選擇，周日至周五入住旅店不分年齡通通補助1,000元，只要進入「台灣好湯」官網，點選熱門標籤「#秋冬補助」，146家旅店詳細資訊及加碼優惠一目了然。

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