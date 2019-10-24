在短短時間內，敖幼祥即以簽字筆完成集結其漫畫經典人物的趣味插圖。(王寶兒攝)

漫畫家各自大顯神通，在白牆上自由創作。(王寶兒攝)

第三屆台灣漫畫節設有長達37公尺的大幅彩繪牆，供漫畫家揮毫即地創作。(王寶兒攝)

東方英雄齊聚一堂！台灣、新加坡、香港、馬來西亞等地的漫畫家以「華人英雄」為題，繪製出多部長度不等的短篇漫畫，在今(24)日開幕的第三屆台灣漫畫節中，各自大顯神威。現場更設有長達37公尺的大幅彩繪牆，供漫畫家揮毫即地創作，場面壯觀。

以《烏龍院》為代表作、有「台灣漫畫四大才子」之稱的漫畫家敖幼祥也在彩繪牆前，踩著梯子畫出簡單插圖。不多做思考，第一筆就畫下他的出道作品《皮皮》主角皮皮狗，畫筆往下延伸，揮灑出家喻戶曉的《烏龍院》主角群，皮皮與烏龍院主角們，一起乘著墨水瓶竄出的巨龍，笑吟吟而活潑的俯視觀眾，圖像簡單而不失趣味。

敖幼祥表示，從第一屆開始便年年參與台灣漫畫節，對於眾人的努力一銅促成的成果，感到相當欣賞，「尤其在現代，漫畫行業受到出版這個巨大的衝擊，我們也是一直努力在轉變，台灣漫畫節可以讓漫畫家有交集，討論將來怎麼繼續這個產業，但在結束後，大家還是要面對自己的行業，怎麼去運作自己的作品、曝光作品，也是要做的事情。」

敖幼祥認為，漫畫家是創作者的角色，「但台灣漫畫家滿辛苦的，還要擔任一個經營者，在發表園地越來越少的狀況下，相對起來就滿艱困的，希望能在手機上面得到突破，在這上面還沒看到一個成熟的模式。」

在現場的彩繪牆上，可見各個漫畫家奮力做畫的作品，即使僅以黑墨白底創作，也有許多漫畫家運用墨水的濃淡暈染出不同韻味。第三屆台灣漫畫節也特地設立了馬來西亞漫畫館，詳述馬來西亞漫畫發展歷史，現場陳列素有馬來西亞「漫畫之神」之稱的DATO Lat作品及插圖。

台北市漫畫工會理事長賴有賢表示，台灣漫畫節此次以華人英雄為題，在現場陳列百件作品，為的就是要增進台灣作品曝光度，進而吸引IP授權的合作機會。「今天已經有三部作品達成與平台的協議，希望未來台灣漫畫節可以繼續集合亞洲創作的能量。」

第三屆台灣漫畫節於松山文創園區二、三號倉庫舉行，展期至10月27日。

(中時 )