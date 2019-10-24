（國民黨吳敦義主席今(24)日出席一場團結誓師大會，盼民眾將三張選票投給國民黨。圖／本報系資料照）

國民黨主席吳敦義今(24)日出席「木蘭有約，蓁心愛臺灣!贏回2020總統大選 立法委員全勝」團結誓師大會，親授戰旗予蓁心愛台灣新住民總會長勤彭蓁。吳敦義表示，中華民國是自由、民主、法治國家，懇託大家明年1/11總統暨立法委員選舉，將寶貴三張選票投給中國國民黨。

吳敦義表示，2018年九合一地方選舉大獲佳績，要感謝大家同心協力，基礎打好，明年總統選舉懇請大家支持韓國瑜，立法委員選舉將選出79位立法委員，包括區域73名、平地原住民3名、山地原住民3名，懇請支持國民黨推薦的立法委員，第三張政黨選票，懇請大家投給國民黨。

吳敦義表示，只要韓國瑜當選總統，立法院席次過半，我們就「重返執政、撥亂反正」，吳敦義強調，最重要的是我們的國家一定要撐起四根支柱，第一，廉能而有效率的政府與國會；第二，力拚繁榮均富的經濟，拚經濟是台灣最重要的。

吳敦義表示，他擔任行政院長時，任內第一年經濟成長率10.76%是中華民國50年最高；第三，公義和諧的社會，勞工、資本家同心協力，男女互尊、長幼同心；第四，兩岸維持和平穩定發展。

國民黨前主席洪秀柱、韓國瑜國政顧問團總召集人張善政、國民黨智庫董事長林中森、立法委員參選人羅明才、孔文吉、林奕華、李彥秀、洪孟楷、蔣萬安、許淑華、林燕祝等人皆到場，共同展現團結、力拚全勝之氣勢。

(工商 )