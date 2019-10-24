今年中國電影局宣布暫停大陸電影及人員參與金馬獎，連帶從去年開始與金馬獎合作的贊助商瑪莎拉蒂撤離。然而日前卻有陸媒起底該品牌重回贊助行列，對此，瑪莎拉蒂於官方微博發表聲明，強調此屬「當地經銷商」行為，不代表品牌的官方立場，目前己要求經銷商中止與金馬獎的一切合作。

金馬執委會今回覆：「瑪莎拉蒂與金馬今年的合作是照原簽訂合約進行，目前合作方已告知暫停後續合作內容，雙方將會就細節討論」，金馬獎及影展活動則不受任何影響，並強調金馬獎最重要是榮耀優秀電影人，時間會證明一切，評價就留給外界。

瑪莎拉蒂發表聲明回應。

媒體緊接詢問，對於伯爵、OPPO等品牌日前退出贊助的看法，金馬執委會執行長聞天祥24日出席司法院與金馬影展聯合記者會時受訪表示，每個贊助商都有合作年限範圍，合約行使或跟贊助廠商合作都有一定規範，不會為難別人並依約行使。

第56屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日舉行。

(中時 )