第11屆全國學生盃氫能車競賽結果揭曉，南開科技大學機械系使用全新打造的「葛羅夫七號氫能車」參加比賽，憑藉高效輕量化的車輛設計與優異嫻熟的駕駛技術，再度蟬聯全國冠軍寶座。

校方表示，本次葛羅夫七號氫能車由系主任王得安博士領隊，指導老師江木勝博士帶領大三專題製作學生通力合作，由學生整合歷年課程知識，應用現有設備資源，在極短時間內使「葛羅夫七號氫能車」淬鍊而生。

隊長王植賢表示，剛開始大家對氫能車的知識了解不多，但所有隊員都抱持高度學習熱忱與團隊合作精神，為了延續南開葛羅夫車隊多年來的優良傳統，賽前組員們犧牲假期與休息時間，不斷練習測試，藉此找到最好的操作參數與發現潛在問題。

校方說，為因應當日比賽場地的特性，學生直到上場前還在進行最後車輛調校，很高興學生們最後為校爭光，也為自己的大學生活留下最美好的回憶與學習收穫，校方期待未來有機會走出台灣，邁向世界，以提升國際視野。

(中時 )