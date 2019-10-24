豐富的世界觀，便是給孩子最好的禮物。形形色色的車輛、植物、武器等，整齊而規矩的一字排開，法國漫畫家吉庸姆（Guillaume Trouillard）在女兒出生後，以自己的所見所聞，繪製有如世界圖鑑般的無字漫畫《Welcome》，帶領女兒領略世界樣貌。

吉庸姆表示，在女兒出生後，興起了「紀錄世界」的靈感，在女兒兩歲時，完成《Welcome》，「在創作完這個作品後，突然覺得對女兒有點愧咎，我讓一個孩子出生，必須要去面對這個複雜的世界，但我至少可以藉由這部作品，去向女兒解釋這個世界是這個樣子。」

《Welcome》所收錄的圖像包羅萬象，有各個型態的松果，也有不同形狀的核子彈、武器，瀕臨絕種的族群及動物也列在其中。吉庸姆表示，《Welcome》並非專送給女兒的漫畫，而是希望讀者透過編排，自己體會其中的奧妙，「我有我的訊息想傳達，這些圖片不是毫無選擇連貫在一起，但我不想說太多，希望每個讀者自己去詮釋。」

吉庸姆除了是漫畫家，也是法國櫻桃出版社(Les E？ditions de la Cerisez)的創辦人。他在2003年的時候創立了出版社，出版多本富有各國文化的漫畫刊物，如中國、印地安、瑞典的圖像特色都皆有涉獵。吉庸姆表示，對於任何形式的圖像他都相當感興趣，也熱衷於將各國的圖像特色轉換為現代化的創作。

吉庸姆表示，他在四歲的時候就想成為漫畫家，很小就開始在畫圖，也因此進步得飛快，「小時候，學校老師詢問我未來的志願，我覺得與其成為太空人，更想成為漫畫家。並不是閱讀了甚麼漫畫經典作品影響我的志向，而是我就是想。」展現了對漫畫的熱愛之心。

吉庸姆於10月25日至10月27日期間，將在童里繪本洋行舉辦作品微型展，於10月26日在台灣漫畫節、童里繪本洋行，接連參與漫畫音樂秀、創作簽書會。

(中時 )