361°贊助選手何盡平近年飽受阿基里斯腱傷勢所苦，明知全運會四連霸對未來二年備戰奧運的重要性，但仍然於今年六月毅然決然再度動刀，決定以奧運資格達標為最終目標前進。而在經歷四個月南北奔波的復健療程以及七月份的日本移地訓練，傷口復原狀態良好，也讓何盡平決定以最熟悉的全運會馬拉松賽道做為術後的強度測試，展望東京奧運資格。

108年全運會馬拉松項目今日於桃園永安漁港綠色隧道舉行，身為全運會三連霸霸主，何盡平將經驗值兌現，充分掌握自身狀態，即便前20公里領先集團配速較快亦不受動搖，於最後30公里展開攻勢，一舉超前，以2小時35分 59秒奪得本屆全運會馬拉松項目銀牌。雖然未能順利完成四連霸，但為了更遠大的東京奧運達標，阿平在本屆全運會的表現，恩師許績勝老師更給予98分的高度肯定。

此次競賽也是何盡平手術後最高強度的一場賽事，何盡平表示：「途中感受到身體對於高強度競賽尚未適應，也曾一閃而過棄賽的念頭，不過本次決定出賽就是希望能透過全運會更了解身體及訓練狀況，所以還是堅持下來了，經由這場經驗，我將提升高強度訓練的比例，將目標放在明年初的廈門馬拉松和東京馬拉松，為東京奧運資格標努力。」

本屆全運會馬拉松項目男子組由蔣介文以2小時34分23秒拿下金牌；何盡平則以2小時35分59秒獲得銀牌，銅牌由新北市選手張哲豪以2小時37分03秒奪得；賽後何盡平贊助運動品牌361°特別頒發賽事精神獎金，鼓舞何盡平重返賽道的堅毅精神。

(中時電子報)