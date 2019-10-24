2019年世界軍人運動會(Military World Games 2019)在中國大陸的武漢舉行，時間是10月18日~10月27日。大陸做為地主隊卻爆發嚴重醜聞，解放軍代表隊在「定向運動」(Orienteering)項目被抓到作弊，他們沒使用指南針來找路，而是事前就標好秘密標記，因此被取消比賽資格。

曼谷郵報(Bangkok Post)報導，定向運動是一種尋路的越野賽，參加者在一塊不熟悉的地域，利用主辦單位提供的有限地圖和指南針，找出最快的出路，是一種基礎軍事訓練。在這樣子的比賽中，對於地主國來說當然有巨大的優勢，因此解放軍隊的成績確實相當好，然而評審小組後來發現，所有士兵，都幾乎不需要使用地圖與指南針，而且偏離了預定的直道和窄道。

國際定向越野聯合會（IOF）說，解放軍隊顯然作弊，觀眾為他們指明了方向，並為他們準備了許多「只有他們自己知道的標記」，這賽事被取消資格。

「世界軍人運動會」可說是「軍人奧運會」，每四年舉行一次，選手是來自世界各地的軍事運動員，從1995年開始舉辦，首屆主辦地是羅馬，今年已是第7屆，中國大陸對這項賽事頗為重視，特別建了一個選手村，以接待了約1萬參賽的各國士兵、教練和官員。在10月18日的開幕式，國家主席習近平也親自主持。

關於主辦國被抓到作弊並取消資格，大陸國防部並未做出回應。

定向運動並不是今年唯一的大陸運動醜聞，比如今年在波士頓的馬拉松比賽，3名大陸選手因違反規則而被終身禁賽。

(中時電子報)