港人陳同佳在台已委任理律法律事務所，行政院副院長陳其邁今天呼籲任何有跟陳同佳或者是其家屬接觸的人，應該要勸陳嫌儘速到台灣投案接受法律制裁。陳其邁也說，陳同佳身邊相關人士不要做過多的政治操作，讓政治模糊司法審判跟司法追訴的焦點。

對於陳同佳案，陳其邁指出，政府的原則是務必讓陳同佳在到國境的時候，能夠依法接受台灣法律的追訴，這是專案小組成立最重要的目的。港府不辦而且又讓犯人離開自由行，是政府當初想像最差的一個劇本，港府不辦然後又放人，要負起所有的責任。

陳其邁說，雙方共同合作打擊犯罪，是雙方的一個責任，不應該讓罪犯趴趴走，尤其受害人又是香港的，港府要負起責任，不論是在司法互助，或是港府的管轄權，其實港府都應該要負起責任，把人交給台灣，共同合作打擊犯罪，這是港府要做的事情，結果現在也不曉得人在哪裡，然後要投案不投案，也不知道。

陳其邁說，不管是港府也好，或是相關刑事案件的偵辦，這會讓人家覺得香港的司法，或者是法律的執行是不是能貫徹維持司法正義，政府的態度非常清楚，既然香港不辦，那就台灣辦，嚴格遵守實踐司法正義，這是政府的責任，政府沒有放棄管轄權，也沒有拒收的問題，會公正執行法律，這是我們跟香港政府最大不同的地方。

(工商 )