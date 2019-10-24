林予晞、修杰楷為宣傳TVBS《天堂的微笑》赴日本參加東京國際影視展，兩人利用空檔時間趕至日本上野公園的花園稻荷神社祈福求籤、寫繪馬，對這部戲投入不少時間心血的修杰楷表示：「我祈求戲劇得獎。」林予晞則說：「我祈求戲劇大受歡迎、收視長紅。」

修杰楷、林予晞到神社為戲祈福求籤。（TVBS）

而除了神社祈福，第二集片尾彩蛋由演出《女力報到》爆紅並得到金鐘獎肯定的「仙姑」梁舒涵客串演出，她的角色是劇情推進的關鍵，梁舒涵也賣關子：「天機不可以洩漏，仙姑當然是有事情才會出來提醒，大家想知道是什麼就一定要看天堂的微笑，仙姑指示要聽喔！」

梁舒涵客串《天堂的微笑》，與修杰楷、林予晞有精彩對手戲。（TVBS提供）

《天堂的微笑》有一段5分鐘劇情，特別採用「一鏡到底」的高難度拍攝手法，除了場景必須進行「日夜」以及「時空」雙重轉換，修杰楷家中佈置包括牆壁畫作、擺設、桌椅，以及修杰楷與林予晞的造型，全都得在短短幾秒內改變。實際操作拍攝當天，修杰楷、林予晞光是演練就花了5個多小時，修杰楷說：「導演看完《一屍到底》後就很想要拍這樣的感覺，從晚上變白天，再變回晚上，我們大概從1點排練到6點15分才正式開拍，希望讓觀眾看不出破綻。」

一口氣拍攝10個小時，NG超過20次，林予晞說：「這一切全部不靠特效，我們都是土法煉鋼。」所幸成果眾人皆感到滿意，導演笑說：「這次（一鏡到底）有點玩你們玩太慘。」林予晞妙回：「本來不想被玩，但最後很期待成果，我變得有點『被虐』體質。」

林予晞在本週最新劇情中，即將在眾目睽睽下昏倒，送醫發現成功懷上第二胎，然而「壞消息」隨之而來，她也被宣告得了腦瘤。

(中時 )