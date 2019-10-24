金門因早年戰亂因素，鄉親離鄉背井出外謀生，留下複雜的土地問題。圖為島上主要經濟作物高粱。（李金生攝）

金門立委陳玉珍在與同屬離島立委陳雪生、楊曜的聯合總質詢中，要求中央編足金門國家公園經費、展延離島土地購回條例、建設官澳多功能碼頭、建設5G智慧島與推動青年留金方案，給金門一個改頭換面，大步向前走的機會。

3位離島立委針對共同的議題「離島建設基金」撥補和「離島地方建設自籌款」進行聯合質詢，就目前離島建設基金僅剩餘45億元，一致要求中央補足到300億元，並要求修改自籌款之比例，將中央分攤比例調整為90％，地方自籌資金為10％，以減輕地方的負擔。。

陳玉珍特別提到，金門是財政紀律良好的模範生，一直按中央的要求上繳稅金，但中央卻以金門財政沒問題，而想方設法減少補助，這種懲罰財政模範生的作法非常惡質，希望中央修正過來。

陳玉珍肯定國家公園對金門的貢獻，但她也指出，金門國家公園每年的經費編列不足3億元，扣除人事費用後所剩無幾，應該重新檢討縮小國家公園範圍，只要保留戰地史蹟及自然保護區的點，其它就從國家公園畫出去。

陳玉珍並表示，早年鄉親因為戰亂因故，離鄉背井赴外謀生，對遭軍方占用，如今閒置的土地，並不知已可以依法購回，建議中央展延離島建設條例第9條第5項的相關規定，讓鄉親有機會購回祖先留下來的土地，做到還地於民，落實土地正義。

陳玉珍也建議在金馬澎離島增加新兵訓練中心的員額，以活絡離島經濟，同時基於金門防疫工作可圈可點，減少金門產品輸台的限制，並推動官澳多功能碼頭，5G世代無線智慧島，同時支持離島青年留金方案，透過就業、創業補助和補助房租等具體計劃，提高青年留在金門工作的意願。

(中時 )