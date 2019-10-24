出道9年、曾任國光女神、微風女神的陳若穎，今年特別發行《陳若穎 遇見美好 2020慈善寫真年曆》，今天（10月24日）宣布年曆已開始預購，部分收入將捐贈給「財團法人台灣關愛基金會」，用於支持台灣愛滋防治宣導工作，並希望藉著一己的影響力，號召粉絲一起關懷照養台灣愛滋孤兒。

陳若穎原本就有172公分、34C、24、36的魔鬼身材，為了籌拍這次慈善寫真年曆，更花了1年時間健身，並發揮多年當模特兒訓練出的美感及對造型穿搭的功力，從髮型、定妝、服裝等工作全都一手包辦，甚至連拍攝視覺設計、企劃細節都自己搞定，可說一人當多人用，每天大概都只睡不到四個小時，忙得不亦樂乎。

這本慈善寫真年曆的視覺定調為浪漫唯美風格，陳若穎特別換上不同服飾的造型，從純白公主到古典氣質優雅名媛風，每一套都相當夢幻甜美，並挑在高雄的駁二藝術特區棧貳庫、旗津彩虹教堂及台北的16號老相館等地拍攝。

為感謝粉絲的支持，陳若穎將在11月9日舉辦「2020遇見美好桌曆簽名會」。關於寫真年曆預購及簽名會相關訊息，請上陳若穎臉書官網查詢。

(旺報 )