台南呂先生叩應表示要投蔡英文。(影片自45:00開始)

資深媒體人陳揮文今(24日)在廣播節目中開放聽眾叩應(Call in)，第一題都會問聽眾「2020要投誰？」想不到在多通表明要投韓國瑜的聽眾電話中，竟出現了一通罕見電話，電話中來自台南的呂先生直言：「我要投蔡英文。」這也讓陳揮文相當開心，直呼：「太感謝了！」

為何陳揮文會如此開心呢？其實他在節目中就提過，叩應聽眾支持誰都歡迎，支持蔡總統更是會讓他說久一點。所以當台南呂先生表態他會投小英時，陳揮文感謝同時，也好奇對方支持的原因，呂先生：「因為我覺得其實蔡英文不管做的好或不好，我覺得要下架蔡英文不應該是由韓國瑜下架。」

呂先生認為很多人投韓國瑜的目的是為了下架蔡英文，但他覺得今天不是派個草包來下架蔡英文，這會比較有說服力，「我覺得國民黨最大問題是他們只想贏，但他們卻沒有去審視他們派的人到底好或不好。」

這也讓陳揮文好奇問：「那呂先生你覺得國民黨誰適合把蔡總統下架？」呂先生直言以學養學識和能力的話，原本是認為朱立倫相對較好，但就如同陳揮文所說，朱立倫不會贏。

但呂先生也坦言，雖然檯面上看起來小英民調很高，但他也沒把握小英必勝，「因為其實就像去年我們看高雄，我們都覺得說韓國瑜怎麼可能會贏？但是他就贏了啊。」

(中時電子報)