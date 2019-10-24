爭議逾10年的龍崎事業廢棄物掩埋場，終於劃下休止符！（曹婷婷翻攝）

爭議逾10年的龍崎事業廢棄物掩埋場，終於劃下休止符！行政院長蘇貞昌今年初宣布，龍崎垃圾掩埋場3月10日開發許可屆滿後將不再展延，環保團體及地方質疑先前市府發給歐欣公司的龍崎掩埋場水保工程許可證，遲未撤銷，台南市政府今天表示，市長黃偉哲10月22日批准「龍崎事業廢棄物掩埋場」之「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」已失其效力，並於10月24日通知業者歐欣公司。

前牛埔里長陳永和晚間也隨即在臉書發文感謝，「感謝大家的幫忙！牛埔月世界歐欣掩埋場的水土保持執照正式撤銷了！今後讓我們一起繼續努力來守護我們的家、我們的國！」

龍崎掩埋場開發案由經濟部主導開發，且該水土保持計畫於99年核定後，支持與反對意見衝突不斷，亦導致外界對台南市政府存在「生態殺手」等不良觀感。為展現捍衛鄉土的決心，阻擋掩埋場在龍崎月世界開發，且掩埋場開發許可在108年3月10日到期後，經濟部並無展延開發期限。

黃偉哲於108年10月22日依水土保持審核監督辦法等相關規定批准歐欣掩埋場之「水土保持計畫及其水土保持施工許可證」，自108年3月10日一併失其效力，為當地世界級自然景觀保存盡一份心。

(中時 )