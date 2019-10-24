卓榮泰強調，民進黨這次選舉定調策略是「護國會、保台灣」。（陳世宗攝）

民進黨主席卓榮泰（中）說，全國有73個的區域立委選舉，24日剛好是他助選的第36個選區，過了今天、他就要過半。（陳世宗攝）

台中市8席區域立委，國民黨市黨部主委顏文正24日強調，他有信心「坐4、望5、搶6、拼7、目標8席全上」。民進黨主席卓榮泰24日晚上参加立委張廖萬堅座談會時，反批難道是「韓風吹來了，在說大話、說空話」；民進黨在中市4加1是基本最低消費，國會要過半、台中就要贏給國民黨看。

角逐連任的民進黨西南屯區立委張廖萬堅說，該選區板塊是「藍大於綠」，4年前立委選舉時，他大贏藍營的蔡錦隆3萬多票；但2018年市長選舉時，林佳龍卻反輸給盧秀燕3萬多票，雖然他現在於年輕選民支持度高於藍營候選人，但看好度比支持度高，讓他絲毫不敢掉以輕心。

卓榮泰說，全國有73個的區域立委選舉，24日剛好是他助選的第36個選區，只要張廖萬堅此區保住；25日台灣光復節，他將前往光復豐原區及北北屯區，讓民進黨提名的翁美春、莊競程都能順利光復，讓民進黨在立院席次可過半。

卓榮泰指出，台灣目前是南北平衡、中部要崛起，成就中部崛起要靠交通及水環境建設，民進黨執政下，未來台中將是有捷運的生活圈！11月中旬開始，總統與立委選舉要成立聯合競選總部，充分合作、徹底分工，徹底執行每項分工合作，讓明年選舉民進黨「總統連任、國會過半」。

卓榮泰強調，民進黨這次選舉定調策略是「護國會、保台灣」，目前總統選情雖穩定，但立委的選舉還在拼，一切雖都漸至佳境，但尚未達過半數；他全國立委選舉都要先跑一趟，接著要再跑第二波，決戰時刻就拼差距最小的選區，「過了今天、他就要過半」，讓蔡英文總統連任、張廖萬堅留在國會，萬事拜託、堅定支持。

(中時 )