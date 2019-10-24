中國時報記者藍孝威。（圖／中時電子報）

火爆槓徐國勇 藍孝威一句話再嗆1450

中國時報記者藍孝威今（24）日訪問內政部長徐國勇時，爆發口角爭執，徐國勇怒指記者「問一個部長，不要問什麼睜眼說瞎話，客氣一點！」另外，藍孝威也被1450說「帶有北京口音」、「中國籍」，藍孝威再嗆1450，「用我的口音斷定我的身分，是很可笑的一件事！」

藍孝威接受《中時電子報》訪問時表示，部會官員與記者之間就是採訪關係，記者職責就是扮演好自己的角色，找出真相。當政府官員在胡說八道、顧左右而言他或是把黑的講成白的，媒體有義務把漏洞找出來，並且請官員還原真實的說法。當一個官員老是言不及義，或是沒有直接回答問題核心，是不適任的官員！

藍孝威說，今天在採訪當中，他沒有動怒、也沒有罵人，只是質疑政府官員而已，政府官員就有這麼大的反彈，政府官員實在應該好好想一想，與媒體之間的關係，以及怎樣向社會交代。

對於盡責報導卻被汙衊，是否感到委屈？藍孝威表示，現在台灣社會已經被藍綠僵化思考限制住了，今天接到很多朋友在臉書或是LINE上鼓勵，也有說他不對的；另外在PTT八卦版，有人批評他沒有禮貌、專業素質差，在部長面前用這種態度問話，這些都自有公評。

藍孝威強調，他是跑兩岸線的記者，在大陸國台辦記者會上，他也是用追求真相的態度，不斷追問國台辦，國台辦的態度是雖然不是很喜歡他的問題，但還是一一回答完畢。也不會像徐國勇部長，一聽到記者問題不符合他的意思，就當場動怒爆氣！

對於網路上有1450傳言他是中國籍，藍孝威笑稱，這實在太荒謬了，一個人的口音是從小養成，他從小在台北長大，從小習慣講國語，閩南語聽得懂，但講的不輪轉，「用我的口音斷定我的身分，是很可笑的一件事！」

(中時電子報)