國民黨主席吳敦義下午出席一場新住民團體造勢活動，呼籲大家明年 1月11日總統暨立法委員選舉，將寶貴三張選票投給國民黨，只要韓國瑜當選總統、藍軍立委席次過半，國民黨就能重返執政、撥亂反正。他並以同台的韓國瑜國政顧問團總召張善政的名字，強調「善政」就是「善良的施政」，國民黨未來就是要「張開善政」。

由「蓁心愛台灣新住民總會」發動的「木蘭有約，蓁心愛臺灣！贏回 2020總統大選、立法委員全勝」團結誓師大會，今天下午在大直福美飯店舉辦，約500位新住民參與，包括吳敦義、前黨主席洪秀柱、張善政、多位中常委及立委參選人、名嘴到場，展現勤彭蓁人脈。

吳敦義原訂3時到場，因中午參加退伍軍人協會總會舉辦古寧頭戰役 70週年活動，吳遲到半個多小時，但吳在現場待了半個多小時，全程情緒亢奮，肢體語言非常豐富，持續四處向到場豎大姆指、行舉手禮、握拳捶肩打招呼，觀看旗袍秀也一直打拍子。後來他授旗給外傳欲爭取不分區立委的蓁心愛台灣新住民總會長勤彭蓁，陪小朋友一起揮國旗、黨旗，還一路啍著「中華民國頌」，由幕僚簇擁下離開，取消媒體聯訪。

吳敦義致詞時，一再彎腰、高呼口號，懇請大家明年選舉時，把總統、立委及政黨票都投給國民黨，只要韓國瑜當選總統，立法院席次過半，就「重返執政、撥亂反正」。最重要的是我們國家一定要撐起四根支柱，第一，廉能而有效率的政府與國會；第二，力拚繁榮均富的經濟，拚經濟是台灣最重要的，主席表示，他擔任行政院長時，任內第一年經濟成長率 10.76％是中華民國50年最高；第三，公義和諧的社會，勞工、資本家同心協力，男女互尊、長幼同心；第四，兩岸維持和平穩定發展。

吳也強調1992年「一中各表的九二共識」的重要性，因為「大陸看到『一中』就開心，我們看到『各表』才安心。」

由於「蓁心愛台灣新住民總會」勤彭蓁，同時具陸配、台商身分，黨內盛傳她與現任不分區立委林麗蟬、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕等人，激烈競爭下屆國民黨不分區女性、新住民席次，今天的後援會造勢活動，被視為爭取不分區的實力展現，林麗蟬也將於27 日成立「新移民全國後援總會」並與韓國瑜國政團發表新移民政策。不過勤彭蓁今天被媒體詢問不分區立委事宜，都回應「不知道」、「不清楚」。

(中時 )