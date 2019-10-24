小禎與整形醫師李進良12年前奉女成婚，昨(23日)小禎證實已離婚，至於和「壁紙小開」丁春霆的緋聞，小禎則說：「先讓我好好享受單身」。今李進良到台北地院出庭，被問離婚後想對小禎說的話，他大方表示其實兩人溝通很順暢，所以沒必要在媒體前多做回應，他祝福對方未來有快樂的生活，也表示小禎有交新朋友的權利，自己能做的是送上最大祝福。

小禎12年前和李進良閃婚，婚前婚後男方花心傳聞不斷，小禎起初表態力挺老公，強調：「我愛他」，之後兩人便傳分居，2017年小禎和李進良一度復出有望，小禎有意搬家結束分居，但不久又傳出李進良和田欣同飛泰國，隔年李進良又爆現身田欣畢業典禮，小禎之後發文：「慶祝了吧～～我確定一輩子一個人了！」，疑暗示復合失敗。

昨小禎承認離婚，自嘲這齣演了12年的歹戲拖棚終於結束，小禎隔空對李進良說：「有過你，很好，也謝謝你讓我變成更好的自己⋯謝謝你給了我一個可愛貼心的孩子！祝福你未來的人生有美好的命定，上帝祝福你」。據《自由時報》報導，李進良今因被控違反藥事法出庭，談到小禎新歡，李進良說：「她本來就是有很多好朋友，她有交朋友的權利」，只要對方開心就好，更說以後小禎只要有需要他的地方，自己都會伸出援手，「我會一輩子給她最大的祝福」。

(中時電子報)